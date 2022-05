Consultores do CIEE estarão na estação Osasco para orientar estudantes em busca de estágio

Consultores do CIEE estarão na estação Osasco para orientar estudantes em busca...

Consultores do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) estarão nessa sexta-feira (13) na estação Osasco da ViaMobilidade oferecendo orientação para o cadastramento de estudantes em vagas de estágio e no programa Jovem Talento CIEE.

A iniciativa tem como público-alvo estudantes maiores de 16 anos.

O atendimento será realizado das 10h às 16h. “As oportunidades estão aparecendo novamente. Fazer o cadastro e deixar o seu perfil atualizado no Portal é um passo simples que pode ajudar muito quem está procurando sua primeira vaga”, explica Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de Atendimento do CIEE.

No dia 3 de junho será a vez da Estação Comandante Sampaio, também na cidade, receber os consultores do CIEE e os estudantes. No dia 10 de junho eles voltam à estação Osasco.