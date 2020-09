Continental Shopping arrecada mechas de cabelo e maquiagens para mulheres com câncer

Para colaborar com a campanha Outubro Rosa, o Continental Shopping vai receber, até o dia 31 de outubro, doações de mechas de cabelo, lenços, bijuterias, além de maquiagens, que serão destinadas às pacientes que fazem tratamento com quimioterapia.

publicidade

O empreendimento disponibiliza quatro pontos com urnas para a coleta: as urnas menores recebem os lenços, bijuterias, batons e lápis de sobrancelha e as urnas maiores recebem as mechas de cabelo.

As doações podem ser feitas de segunda a sábado, das 12h às 20h, e domingos e feriados, das 14h às 20h, nas portarias do Continental Shopping (próximo Drogasil 2º Piso), próximo a Bio Ritmo (1º Piso), próximo Boa Forma (1º Piso) e Próximo Pets & Life (Piso Boulevard).

publicidade

As mechas de cabelo são transformadas em perucas. Os lenços e bijuterias destinados para doação podem ser novos ou usados. Já os batons e lápis para sobrancelhas devem ser doados novos e lacrados.

A ação, em parceria com o Rotary Club de São Paulo – Parque Continental, Rotary Club de São Paulo – Jaguaré e Instituto Amor em Mechas, contará ainda com uma série de lives com conteúdo direcionado ao Outubro Rosa, que serão transmitidas semanalmente nas rede sociais do shopping.

publicidade

Para garantir a segurança de todos, os interessados em doar mechas de cabelo devem seguir o procedimento e orientações do Instituto Amor em Mechas:

Os cabelos precisam estar limpos e secos;

A mecha de cabelo deve medir no mínimo 15 cm;

O cabelo doado pode ter química;

Amarre a mecha toda com um elástico;

Corte acima do elástico, deixando um espaço de 1 cm entre o elástico e o corte;

Coloque o cabelo em um saco plástico e feche;

Deposite o pacote em uma das urnas dos pontos de coleta.

Mais informações sobre as doações de cabelo podem ser conferidas no site do Instituto Amor em Mechas

Serviço

Campanha Outubro Rosa– Continental Shopping

Data: De 21 de setembro a 31 de outubro

Horário: Segunda a sábado das 12h às 20h Domingos e feriados das 14h às 20h

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré

Mais informações: (11) 4040-4981 ou www.continentalshopping.com.br