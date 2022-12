Continental Shopping funciona até às 23h para compras de fim de ano

Nesta quinzena do mês de dezembro, o Continental Shopping, estende seu horário de funcionamento para que os clientes possam realizar as compras de fim de ano com maior comodidade.

Até 23 de dezembro, o shopping traz uma hora extra no fim do dia, abrindo normalmente às 10h e encerrando as atividades às 23h. Já na véspera de Natal, dia 24, funciona das 9h às 18h.

No dia de Natal, 25 de dezembro, as lojas ficam abertas das 14h às 20h de forma facultativa. As áreas de lazer e alimentação neste dia funcionam em horário alternativo, das 12h às 22h.

Na semana que precede o Ano Novo, 26 a 30 de dezembro, o shopping funciona no horário normal, das 10h às 22h, e no dia do Réveillon, as atividades são das 10h às 16h. Já em 1º de janeiro, o funcionamento é o mesmo do dia de Natal: lojas das 14h às 20h, e lazer e alimentação das 12h às 22h.

O Continental Shopping também traz decoração temática de Natal, com renas e árvore gigante, visita do Papai Noel, Paradas Natalinas infantis gratuitas, e sorteio de 50 mil reais em barras de ouro.