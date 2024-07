Continental Shopping oferece gincanas gratuitas para crianças nas férias escolares

Com o intuito de auxiliar os pais que estão em busca de opções para entreter as crianças durante as férias escolares de julho, o Continental Shopping, localizado na zona oeste da Capital, está com uma programação repleta de atividades gratuitas. Na Ilha da Magia, uma ilha fictícia cheia de aventuras e viagens intuitivas, ninguém vai ficar parado.

Até o dia 28 de julho, sempre das 14h às 20h, com a entrada da última turma às 19h30, as crianças participam de um conto onde um menino voa com uma fada e seus irmãos sem direção até a Ilha da Magia, onde a brincadeira e a diversão rolam soltas.

Todas as oficinas são gratuitas e acontecem no 2º piso do shopping, mas é necessário realizar inscrição prévia no local e um responsável deve acompanhar a criança durante a participação nas atividades. A programação é destinada a crianças de 4 a 12 anos.

Férias na Ilha da Magia no Continental Shopping

Quando: até 28/07, das 14h às 20h, sendo que a última turma acontece às 19h30

Local: 2º piso do shopping

Classificação indicativa: de 4 a 12 anos

Evento gratuito

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré