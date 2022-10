Continental Shopping oferece oficinas gratuitas para as crianças

Para comemorar o mês das crianças, o Continental Shopping preparou uma programação de atividades. Nos dias 12 e 15 de outubro, quarta-feira e sábado, o empreendimento recebe três oficinas interativas gratuitas para que os pequenos possam estimular a criatividade e a imaginação.

A primeira, de Sons, será realizada na quarta (12), às 15h e às 16h, e é ideal para todas as idades. Nela, a criançada participa de cirandas, cantigas de roda, brincadeiras sonoras com expressão corporal e do trenzinho cantante pelo shopping. Essa oficina será comandada por um musicoterapeuta especializado do Instituto interagir e ocorrerá no 3º piso. Para participar é só chegar no local da ação.

Já na Oficina de Sabores, os pequenos de 5 a 12 anos poderão ser chefs e preparar deliciosos hamburgueres do Rock& Rib’s enquanto aprendem a importância dos alimentos de forma lúdica na companhia da nutricionista do Instituto Interagir Ela acontece também no dia 12, no segundo piso, com sessões às 16h20, 16h40, 17h, 17h20 e 17h40 e é preciso realizar inscrição prévia pelo WhatsApp (11) 91122-7400.

Por último, a Oficina de Fantoches, no dia 15 de outubro, possibilita que as crianças de 5 a 12 anos soltem a imaginação para criarem e customizarem seus fantoches com meias da marca Puket As sessões acontecem no segundo piso às 14h, 14h25, 14h50, 15h15, 15h50, 16h15, 16h50 e 17h15 e para participar basta se inscrever a partir do dia 6 de outubro no site do shopping (www.continentalshopping.com.br).

SERVIÇO

Oficina de Sons

Quando: 12/10 Sessões: 15h e 16h / Onde: 3º piso do Continental Shopping / Classificação indicativa: Livre

Oficina de Sabores

Quando: 12/10 / Onde: 2º piso do Continental Shopping/ Sessões: 16h40, 17h, 17h20 e 17h40/ Classificação indicativa: 5 a 12 anos / Inscrições: Pelo WhatsApp (11) 91122-7400

*Haverá manuseio e degustação de produtos que contém glúten, lactose e carne bovina

Oficina de Fantoches

Quando: 15/10 Onde: 2º piso do Continental Shopping / Sessões: 14h, 14h25, 14h50, 15h15, 15h50, 16h15, 16h50 e 17h15 / Classificação indicativa: 5 a 12 anos

Inscrições: Pelo site www.continentalshopping.com.br a partir de 6 de outubro