Continental Shopping prepara baile de Carnaval e oficinas de máscara e dança para crianças

O Continental Shopping, na zona Oeste de São Paulo, preparou uma programação especial para as crianças aproveitarem o Carnaval, uma das datas mais festivas do ano. Nos dias 18, 19, 21, 25 e 26 de fevereiro serão promovidas oficinas gratuitas de máscaras e dança.

Na Oficina de Customização de Máscaras, em parceria com a Puket, as crianças podem soltar a imaginação e personalizar seus acessórios utilizando cola, tintas, adesivos e outros materiais.

Outra opção para se divertir e aprender um pouco mais sobre dança e novas formas de se movimentar, acontece na Oficina de Street Folia, em parceria com a Escola de Dança Elevé, com muito street dance e hip hop no ritmo de Carnaval.

Para finalizar, os pequenos podem brincar e soltar a voz pra valer no Baile de Carnaval, uma parceria com o Instituto Interagir, com musicoterapeuta, cavaquinho, ukulele, violão e outros instrumentos comuns no samba.

Para participar das Oficinas de Máscara e de Dança é necessário agendar via WhatsApp e os horários das sessões variam entre 15h e 18h, mas a disponibilidade deve ser consultada pelo mesmo canal: (11) 97622-7395. Somente o baile, nos dias 25 e 26, das 16h30 às 18h, não necessita agendamento, porém está sujeito ao limite de capacidade de público.

Todos os eventos serão realizados no 2º piso do Continental Shopping, em frente ao elevador panorâmico.

SERVIÇO

Continental Folia Kids

Dias: 18, 19, 21, 25 e 26 de fevereiro

Onde: 2º piso do Continental Shopping

Gratuito

Oficina de Máscara: de 18 a 26/02, das 15h às 18h. Classificação: de 5 a 12 anos

Oficina de Dança: de 18 a 21/02, das 16h às 17h. Classificação: de 6 a 10 anos

Baile: 25 e 26/2, das 16h30 às 18h. Classificação: livre

Agendamento via WhatsApp para oficinas: (11) 97622-7395