Continental Shopping reabre neste domingo

O Continental Shopping, na divisa entre Osasco e São Paulo, reabre neste domingo, 18 de abril, início da Fase Transição definida pelo governo do estado. O horário de funcionamento será reduzido, das 11h às 19h.

publicidade

Durante a retomada, o empreendimento segue as medidas de segurança contra a covid-19, mantendo o distanciamento social, aferição de temperatura em todas as entradas, ocupação máxima de 25% de capacidade, intensificação da higienização das áreas de uso comum, totens de álcool em gel pelos corredores, lojas e elevadores, além do uso obrigatório de máscaras.

As operações de restaurantes seguem funcionando em formato de delivery, drive thru e take away até o dia 24. Serviços de lazer, academia, estética e similares continuam sem funcionar. Os serviços essenciais como farmácia, clínicas, petshops, mercados e caixas eletrônicos estão liberados e terão funcionamento normal, de segunda a domingo.

publicidade

PROBLEMA PERTO DO FIM?// Prefeitura inicia obras de combate a enchentes no Calçadão de Osasco