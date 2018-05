Continental Shopping realiza campeonato de Fifa 18

O Continental Shopping, na divisa entre Osasco e São Paulo, promove o primeiro grande torneio digital do empreendimento: o Continental Taça Gamer FIFA18.

Publicidade

O torneio é uma competição digital presencial amistosa, de longa duração e dividido em 5 etapas classificatórias. Para participar, basta realizar cadastro pelo site da Federação Paulista de Futebol Digital e Virtual, no www.fpfdv.com.br.

As inscrições podem ser feitas até 1 dia antes de cada uma das etapas que acontecem nos dias 26 e 27 de maio, 23 e 24 de junho e 21 de julho, de acordo com a disponibilidade de vagas.

O campeonato é dividido em grupos com partidas apenas de ida (turno único), com até 8 jogadores, que disputam vagas para a grande final. Todos os confrontos são realizados em consoles PlayStation 4 com TVs de alta definição e os inscritos podem optar por levar o seu próprio controle ou usar um controle cedido pela organização.

O evento é aberto, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Publicidade

A final da Taça Gamer acontece no dia 22 de julho com premiação para os três primeiros colocados:

1º Lugar: Console PlayStation 4 500 GB + 1 jogo + 100 tiros de fuzil no Hunt’s Airsoft do Continental Shopping + vaga para o Campeonato Paulista de Futebol Digital.

2º Lugar: Vaga para o Campeonato Paulista de Futebol Digital + 100 tiros de fuzil no Hunt’s Airsoft do Continental Shopping.

3º Lugar: Vaga para o Campeonato Paulista de Futebol Digital+ 50 tiros de fuzil no Hunt’s Airsoft do Continental Shopping.

Publicidade

Confira o regulamento completo pelo site: www.continentalshopping.com.br

Serviço

Continental Taça Gamer

Valor da inscrição: 10,00 (PayPal ou PagSeguro UOL)

Publicidade

Data para inscrição: Até 1 dia antes de cada Etapa Classificatória

Datas das Etapas Classificatórias: 26 e 27 de maio, 23 e 24 de junho e 21 de julho

Data da Grande Final: 22 de julho

Endereço: Av. Leão Machado, 100 – Jaguaré, São Paulo – SP – CEP: 05328-020

Mais informações: (11) 4040-4981 – www.continentalshopping.com.br