Contrata SP, nesta sexta-feira (23), reúne 700 vagas de emprego para pessoas com deficiência

Será realizado nesta sexta-feira (23), 10ª edição do Contrata SP – Pessoa com Deficiência, com mais de 700 vagas de emprego exclusivas para o público PCD. Realizado pela Prefeitura de São Paulo, o evento acontecerá no Centro da Capital.

publicidade

As vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência no Contrata SP são em áreas como comércio, serviços, saúde, tecnologia, entre outras.

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, com salários que variam entre R$ 950 e R$ 5.400, de acordo com a organização do evento.

publicidade

Contrata SP – 10ª Edição

Quando: 23 de julho, das 9h às 17h / Onde: Cate Central: avenida Rio Branco, 252 – Centro