Contribuinte de Cotia pode acessar 2ª via de tributos por meio do Telegram

A Prefeitura de Cotia passou a disponibilizar diversos serviços para os contribuintes de forma remota (online), para facilitar o acesso a eles em meio à pandemia de covid-19. Os serviços podem ser encontrados por meio da ferramenta “Cidadão Cotia”, disponível no aplicativo Telegram e pode ser baixado gratuitamente nos sistemas IOS e Android.

publicidade

No Cidadão Cotia, o contribuinte pode acessar os serviços de emissão de segunda via de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), do Imposto Sobre Serviço (ISS) para autônomos e da taxa de licença e funcionamento.

Para acessar a ferramenta, basta pesquisar “Cidadao Cotia” (sem acento) no aplicativo Telegram, clicar no canal que irá aparecer e digitar “/” (barra). Ao ser direcionado para o menu de opções, basta escolher a opção desejada, como “/autonomo” (barra autonomo sem acento) para emitir a segunda via do ISS de Autônomo, por exemplo.

publicidade

Com isso, o contribuinte poderá baixar o boleto, em PDF ou Word para efetuar o pagamento pelo código de barras, ou, se preferir, escolher a opção PicPay ou Internet Banking (Bradesco ou Banco Inter) para fazer o recolhimento da taxa.

Os serviços também estão disponíveis no site da Prefeitura. Em www.cotia.sp.gov.br, basta entrar em “Cidadão Online” para acessar diversos serviços remotos como Certidão de valor venal, Certidão de débitos, Consulta de processos, entre outros.