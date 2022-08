Convenção do PDT nesta quinta (4) oficializará Cezar como candidato ao governo do Estado

A convenção partidária do PDT de São Paulo, que será realizada nesta quinta-feira (4) no Palácio do Trabalhador, na Liberdade, vai oficializar a candidatura do ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, ao governo do Estado.

Além dele, a ex-secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, Mônica Veloso, também deverá ter confirmada a sua candidatura a deputada federal pela sigla. “A nossa pré-candidatura é a síntese de um projeto coletivo que busca mudar a configuração da Câmara dos Deputados para que os eleitos tenham mais sintonia com as necessidades de empreendedores, trabalhadores, jovens, pais e mães”, declarou a pré-candidata em suas redes sociais.

A ex-vereadora por Carapicuíba, Néia Costa, também é pré-candidata a deputada federal pelo PDT. A região ainda vai contar com a candidatura à reeleição para a Assembleia Legislativa do deputado estadual pedetista, Cezar, pai de Elvis.

A convenção do PTB-SP terá ainda a presença de Aldo Rebelo, que será o candidato do partido ao Senado; de Ciro Gomes, que teve seu nome confirmado como candidato a presidência da República em convenção nacional realizada no dia 20 de julho; e de Carlos Lupi, presidente nacional do PDT.