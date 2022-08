Convenção do PDT oficializa candidatura de Elvis e Gleides ao governo do Estado

Convenção do PDT oficializa candidatura de Elvis e Gleides ao governo do...

A convenção do PDT, realizada ontem (4) no Palácio do Trabalhador, na Liberdade (SP) oficializou a candidatura do ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, ao governo do Estado. Quem foi escolhida para compor a chapa com ele em busca do Palácio dos Bandeirantes é Gleides Sodré, vice-presidente estadual do PDT e diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região.

publicidade

A plenária oficializou também a candidatura de Aldo Rebelo ao senado, de Mônica Veloso como deputada federal; do deputado estadual Cezar, candidato a reeleição, entre outros candidatos da região metropolitana.

O evento contou com a participação do presidente da sigla, Carlos Lupi, além do candidato a presidente, Ciro Gomes.

publicidade