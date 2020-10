Convênio com a AACD é renovado pela Prefeitura de Osasco

Na manhã desta terça-feira (20), a Prefeitura de Osasco confirmou a renovação de seu convênio com a AACD para o tratamento de pessoas com deficiência no município.

A Prefeitura destacou o compromisso com a AACD “pois reconhece o trabalho de excelência prestado pela entidade, e atuará com celeridade para não comprometer o atendimento prestado aos pacientes e tampouco causar prejuízos à AACD”.

A administração municipal tem dois contratos com a instituição. Um deles foi renovado no dia 2 de outubro, já o segundo convênio está na fase final dos trâmites legais para renovação.

