Convênio deve gerar 220 moradias populares em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba anunciou, nesta terça-feira (30), que fechou um convênio com o Programa Nossa Casa, do governo do estado, para construir 220 moradias na cidade nos próximos dois anos.

A parceria entre a administração municipal e o governo, por meio da Secretaria Estadual de Habitação, vai viabilizar a construção de unidades habitacionais em terrenos públicos, que serão destinadas às famílias de baixa renda.

Para financiar os imóveis junto à Caixa Econômica Federal, as famílias beneficiadas receberão subsídios de até R$ 40 mil da Agência Casa Paulista, braço operacional da Secretaria de Estado da Habitação. Será possível ainda utilizar o FGTS e contar com subsídios federais, uma vez que o Programa NOSSA CASA trabalha de forma articulada com o Programa Minha Casa Minha Vida. Assim, o valor das prestações ficará compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

Os interessados já podem fazer o registro de interesse para participar do programa no site http://www.nossacasa.sp.gov. . Sempre que o número de candidatos for superior às unidades sociais disponíveis, a seleção será realizada por meio de sorteios públicos.

A Prefeitura de Carapicuíba ainda não deu detalhes sobre o projeto que deve ser construído na cidade.