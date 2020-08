Cooperativa de crédito Sicredi inaugura agência em Osasco

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 4,5 milhões de associados em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, acaba de abrir sua primeira agência em Osasco. A unidade fica na avenida dos Autonomistas, 2840, e atende aos moradores da região das 10h às 15h, seguindo as recomendações contra a covid-19.

A inauguração da agência ocorreu na sexta-feira (21) e foi transmitida pelas redes sociais da Cooperativa Sicredi Agroempresarial, responsável pela Sicredi, que atua no norte do Paraná, na região metropolitana de Sorocaba e em municípios da Grande São Paulo.

Projetado para criar uma experiência diferente aos visitantes, o espaço de mais de 780 metros quadrados foi pensado para oferecer conforto e proximidade, com recepção, área de convivência, além de salas fechadas e guarda-volumes. Há ainda estacionamento exclusivo com mais de 20 vagas para os associados.

“Oferecemos as facilidades dos canais digitais sem esquecer das agências, espaços físicos que garantem ainda mais proximidade com o associado, que tem participação no resultado da cooperativa e pode ajudar a definir os rumos da instituição, participando das decisões e da gestão do negócio”, explica o presidente da Sicredi Agroempresarial PR/SP, Agnaldo Esteves.

As instituições financeiras cooperativas como o Sicredi atuam com os mesmos serviços financeiros de um banco convencional e contam com a garantia do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. A diferença é que, no cooperativismo, os associados atuam ativamente da gestão, participando das decisões da cooperativa em assembleias.

“Temos um longo histórico de atuação em pequenas, médias e grandes cidades, gerando desenvolvimento econômico e renda, já que o dinheiro investido na cooperativa fica nas regiões onde atuamos. Nossa cooperativa já atua em Barueri, e agora celebramos a chegada a Osasco. Dessa maneira, conseguimos levar o modelo de negócio do Sicredi, que é baseado na colaboração e na cooperação, para cada vez mais pessoas”, finaliza o presidente.

O objetivo de uma cooperativa de crédito é trabalhar para propor as melhores soluções financeiras ao quadro social e os resultados positivos gerados retornam proporcionalmente aos associados, de acordo com a instituição.