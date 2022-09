Copa do Mundo: colecionadores ganham espaço para trocar figurinhas no SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco já entrou em clima de Copa do Mundo e tornou-se um ponto de encontro para os colecionadores trocarem figurinhas do álbum. A diversão fica ainda mais completa com o futebol de botão e os cenários instagramáveis para quem ama tirar fotos com amigos e a família.

O espaço, localizado no 1º Piso, ao lado da livraria Saraiva, está decorado com grama sintética, pufes e mesas. Para participar, não é necessário fazer cadastro, é só chegar, se acomodar e começar a diversão.

O SuperShopping Osasco funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

SERVIÇO

Troca de Figurinhas da Copa no SuperShopping Osasco

Data: até 18 de dezembro

Local: 1º Piso, ao lado da livraria Saraiva

Horário: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1.828 – Osasco