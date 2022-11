Copa do Mundo: em Barueri, público pode assistir Brasil x Sérvia no Parque Municipal

Copa do Mundo: em Barueri, público pode assistir Brasil x Sérvia no...

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo será transmitida ao vivo em telão de LED no Parque Municipal Dom José, em Barueri. O Brasil enfrenta a Sérvia, nesta quinta-feira (24), às 16h.

publicidade

Todos os jogos da Copa estão sendo exibidos no parque, em telão gigante e com alta resolução. Às sextas, sábados, domingos e nos jogos do Brasil, as transmissões serão acompanhadas de shows, praça de alimentação diversificada com churrasco, cervejas artesanais, pizza, doces, torresmo, frango, entre outras.

publicidade