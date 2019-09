Copa Ribamar de futebol reuniu 24 times de Osasco

A final da Copa Ribamar, que aconteceu no último domingo (22), levou os times “Das Antigas” e “Cingabol” ao campo do Santa Cruz. Centenas de torcedores e curiosos ocuparam os espaços disponíveis para assistir ao jogo. Nas lajes das casas próximas ao campo, no Jardim D’abril, crianças, adolescentes, adultos e idosos assistiram a grande final. “Além de incentivar o esporte e o lazer, a Copa Ribamar foi uma grande festa da família osasquense”, comentou Claudinei Cândido, que colaborou com a organização do evento.

O idealizador do campeonato, presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva, acompanhou a decisão. “Foi muito além do que esperávamos. Mais de 260 atletas amadores participaram da Copa, que começou em abril e termina hoje com excelência. Tenho certeza de que não só os jogadores, mas todos os envolvidos levarão no coração para sempre esse grande momento”, comentou.

Decidido nos pênaltis, o “Das Antigas” venceu o jogo por 5 x 3. Como prêmio, foi entregue aos vencedores o valor de R$ 8 mil reais. Já o Cingabol foi premiado com o valor de R$ 4 mil. O time Área Verde ficou com o 3º lugar.

O prefeito Rogério Lins prestigiou o jogo amistoso que antecedeu o jogo final. “Parabenizo o Ribamar pela idealização do evento e por incentivar o esporte e o lazer em Osasco. Um trabalho brilhante, que só foi possível graças à dedicação dele e de sua equipe”, comentou Lins.

De acordo com Ribamar, a ideia é de que em 2020 a 3ª edição do campeonato reúna ainda mais times. “Pelo sucesso desta edição, não tenho dúvidas de que vamos trabalhar ainda mais para que essa Copa seja ainda maior. Estou extremamente feliz e satisfeito em ver a alegria estampada nos rostos de todos aqui hoje”, finalizou.