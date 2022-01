Copinha: Osasco Audax enfrenta Ska Brasil nesta quinta (13)

Embora tenha perdido por 1 a 0 para o Joinville na segunda-feira (10), pela terceira rodada da Copa São Paulo de Juniores, o Osasco Audax avançou para a fase mata-mata da competição. Nesta quinta-feira (13), às 18h, o time enfrenta o SKA Brasil, de Santana de Parnaíba.

publicidade

A equipe osasquense encerrou a primeira fase como líder do grupo 23, com 6 pontos. O técnico do Audax, Sérgio Baresi, diz que faltou um pouco mais de tranquilidade para a equipe converter em gols as oportunidades criadas no último jogo.

O torcedor interessado em acompanhar os jogos desta quinta-feira (13), deverá fazer a aquisição do ingresso gratuito no link https://www.sympla.com.br/evento/osasco-audax-x-fc-ska-copa-sao-paulo/1459078?lang=PT.

publicidade

No dia do jogo é necessário apresentar, além do ingresso impresso, a comprovação de vacinação com duas doses ou dose única contra a covid-19. O uso de máscara é obrigatório, assim como seguir todos os protocolos.

Caso o torcedor não tenha completado seu ciclo vacinal, precisará apresentar um teste PCR contra a covid-19, com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo, ou resultado negativo de teste antígeno com 24 horas de antecedência.