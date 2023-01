Copinha: times da região vencem e avançam

No último sábado (7), o Osasco Audax enfrentou a equipe do Capital (TO), ambos precisando da vitória para continuar na Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha. A equipe de Osasco levou a melhor e saiu com a vitória com um belo gol marcado de cabeça por Duda aos 27′ do primeiro tempo e manteve as chances de se classificar para a próxima fase. Na próxima terça-feira (10) enfrentará a equipe do Vasco da gama (RJ) e buscará a sonhada classificação da equipe para próxima fase. Mas se perder será eliminado da competição.

O Oeste também venceu seu jogo, disputado no sábado na Arena Barueri contra o Rosário Central (SE), por 1×0, com gol de Savinho. O Oeste volta a campo nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Arena Barueri contra o Internacional. Com o resultado, basta um tropeço do Rosário para o Oeste garantir a classificação.

Já o Ska, de Santana de Parnaíba, venceu seus dois primeiros jogos e já está classificado para a próxima fase. O jogo do Ska também foi no sábado (7) contra o Aster (ES) e o time parnaibano venceu por 2×1 no Estádio Municipal Pref. Gabriel Marques da Silva com gols de Isac Martins e Gabriel Razera.

A fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior termina dia 11 de janeiro e a segunda fase, de mata-mata, será disputada nos dias 12 e 13 de janeiro.