Coren-SP: Semana da Enfermagem destaca a dedicação dos profissionais da área pela Saúde

A saúde de todos passa pela enfermagem. Desde a prevenção até o tratamento de doenças, nos momentos de acolhimento e até nos mais difíceis, sempre há um profissional de enfermagem liderando o acesso da população à saúde. E neste mês de maio, no qual é celebrada a Semana da Enfermagem entre os dias 12 e 20, não faltam exemplos de dedicação e competência.

Desde 2006, o Programa de Assistência Domiciliar (PAD) fortalece a rede de cuidados integrais ao paciente em Barueri. A diretora técnica de enfermagem da Prefeitura, Fernanda Lucas Medeiros, explica que essa realização só foi possível a partir da procura dos municípios por atendimento domiciliar para pessoas com impossibilidade de locomoção.

Ela também ressalta a importância da atuação da enfermagem nesse contexto. “O programa possibilita o enfermeiro desempenhar o papel de promoção, prevenção e reabilitação do paciente junto de sua família, de forma holística e humanizada no cenário domiciliar”.

Já o Programa de Imunização desenvolvido em Osasco faz parte do Programa Nacional de Imunizações e envolve profissionais da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica. A coordenadora técnica da Divisão de Vigilância Epidemiológica da cidade, Érica Lima da Silva, declara que a enfermagem tem sido um excelente apoio para a imunização. “É gratificante saber que o seu trabalho faz a diferença, que ele ajuda a melhorar a vida e evitar o adoecimento de milhares de pessoas”, diz Érica.

“A maior força de trabalho da saúde no país”

“A enfermagem representa a maior força de trabalho da saúde no país. Só no estado de São Paulo, somos mais de 500 mil profissionais. É a enfermagem que está 24 horas ao lado do paciente e que lidera importantes políticas de saúde do país”, destaca a enfermeira Renata Pietro, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP).

“Este ano, em celebração à Semana da Enfermagem, estamos abordando o protagonismo e a liderança da profissão no cuidado à população, de forma democrática, ampla e inclusiva. É esse caráter de aproximação, da presença da profissão no cotidiano da sociedade, que estamos enaltecendo”, ressalta ela.

O tema oficial da Semana deste ano, “Enfermagem: uma voz para liderar a saúde para todos”, segue a proposta da campanha Nursing Now, iniciativa da Organização Mundial da Saúde e do Conselho Internacional de Enfermeiros que visa capacitar os profissionais para assumir o papel central no enfrentamento dos desafios da saúde do século XXI. Em todo estado, especialmente na região de Osasco, haverá atividades gratuitas promovidas pelo Coren-SP. Todas as informações estão em www.coren-sp.gov.br/semana