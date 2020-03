Coronavírus | Aulas e inscrições para cursos gratuitos em Barueri são suspensas

Seguindo as orientações das autoridades com relação à prevenção do novo coronavírus (covid-19), a Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (SICT), responsável pelo Programa Meu Futuro, que oferece diversos cursos de qualificação gratuitos, comunica a suspensão das aulas em andamento a partir desta segunda-feira (dia 16), bem como das novas inscrições que iniciariam no final do mês.

Para as turmas em andamento serão disponibilizados os conteúdos em formato digital, juntamente com atividades propostas pelos professores, que devem retornar também de forma eletrônica para avaliação e cumprimento da carga horária.

Embora as aulas presenciais tenham sido suspensas temporariamente, a Assinco permanecerá aberta para quem precisar tirar dúvidas.

Os certificados de conclusão serão entregues assim que a situação se normalizar.

11ª fase

As inscrições para a 11ª fase do Programa Meu Futuro, que iniciariam no dia 23 de março, também foram suspensas por ora. Quando a situação for normalizada serão abertas novas turmas, cujas datas de inscrição serão amplamente divulgadas.

Mais informações: (11) 4163-1340.