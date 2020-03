Coronavírus | Barueri tem 9 pacientes na UTI e 4 mortes

Novo boletim divulgado no final da tarde desta terça-feira (24), pela Prefeitura de Barueri, informa que a cidade tem nove pacientes internados na UTI e quatro óbitos com suspeita do novo coronavírus (covid).

Até o momento, o município tem seis casos confirmados da doença. De acordo com o boletim, 130 casos estão sob investigação e 18 foram descartados.

Mais cedo, o prefeito Rubens Furlan esteve em um dos Centros de Combate ao Coronavírus da cidade, que fica no Jardim Paulista. “Sabemos que a progressão [da doença] é geométrica e a gente tem que estar preparado. Vamos em todos os lugares até ter certeza de que estamos preparados para atender a nossa população”, disse Furlan em vídeo publicado no Facebook.

“Estou fazendo tudo que a força humana pode fazer para dar assistência médica para todos que foram vítimas deste vírus. Estamos fazendo um esforço brutal para que possamos atendê-los”, finaliza.