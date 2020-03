As unidades do Sesc no Estado de São Paulo, entre elas a de Osasco, no Jardim das Flores, permanecerão fechadas, inicialmente, de 17 a 31 de março.

“A medida foi adotada para prevenir riscos de transmissão direta do coronavírus (covid-19). Diante disso, toda a programação e prestação de serviços estarão suspensas neste período. Os valores de ingressos, cursos e excursões serão ressarcidos”, diz o Sesc, em nota.