Coronavírus | Circo gratuito e serviços da mamografia são suspensos em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba informou nesta segunda-feira (16), o cancelamento dos espetáculos do circo grátis “Big Top Circus” e a suspensão do atendimento da Carreta da Mamografia.

A decisão está entre as medidas preventivas tomadas para evitar a proliferação do novo coronavírus (covid-19), que já teve o primeiro caso confirmado na cidade.

Os espetáculos do circo com entrada grátis seriam realizados no Parque Gabriel Chucre até o dia 5 de abril.

Publicidade

Já a Carreta da Mamografia, que teve os atendimentos suspensos pelo Governo do Estado, ficaria estacionada entre os dias 16 e 26 de março, na avenida Deputado Emílio Carlos, no Centro.

+ Em reunião com religiosos, Prefeitura de Carapicuíba pede cultos mais curtos