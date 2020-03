Coronavírus | “Hotéis, bares e restaurantes de Osasco e região permanecerão abertos”, diz Sindicato

O Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco – Alphaville & Região divulgou nesta terça-feira (17), uma nota para esclarecer como vai funcionar o setor de turismo, hotelaria e gastronomia na região durante a pandemia do novo corona coronavírus (covid-19).

“Queremos tranquilizar a todos, informando que, apesar do aumento no número de casos, os hotéis, bares e restaurantes da região oeste permanecerão abertos à população em geral. O setor está atento às orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, estando garantido o atendimento em nossos estabelecimentos, tanto no local como delivery”, diz a nota.

A entidade lançou também uma cartilha sobre a doença e cuidados de higiene, limpeza e demais medidas de precaução nesses estabelecimentos comerciais. “Estamos orientando toda a categoria em relação aos procedimentos relativos à higiene, limpeza e atitudes de cautela, através de uma cartilha distribuída a todos os cerca de 20 mil estabelecimentos da região”, diz outro trecho da nota.

A cartilha está disponível no site da entidade.

Leia a nota na íntegra:

NOTA À POPULAÇÃO

Neste momento, o que vai acontecer nos hotéis, bares e restaurantes da região?

O momento não é de pânico, mas de cuidado e responsabilidade. Esse importante setor gerador de emprego e renda, representado pelo SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, está pronto para dar sua contribuição para a prevenção do Covid-19. Estamos orientando toda a categoria em relação aos procedimentos relativos à higiene, limpeza e atitudes de cautela, através de uma cartilha distribuída a todos os cerca de 20 mil estabelecimentos da região, disponível em nosso site.

Segundo o Ministério do Turismo, o governo federal está tomando todas as providências necessárias e “não há nenhuma evidência de que o Brasil terá uma epidemia como em outros países. O coronavírus é a gripe do momento e não será tão letal no Brasil como em outros países”, disse William França, do Ministério do Turismo.

Orientamos a população a não consumir alimentos de rua, preferindo sempre estabelecimentos legalizados, pois recebem fiscalização sanitária, têm melhores práticas de higiene, manipulação e a procedência dos alimentos é garantida. Além disso, possuem sanitários adequados para a correta lavagem das mãos com água e sabão. Segundo as autoridades, apenas o álcool gel não garante uma desinfecção totalmente segura.