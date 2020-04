Coronavírus mata ex-deputado estadual que assumiu cargo após morte de Celso Giglio

O ex-deputado estadual Vitor Sapienza, morreu, aos 86 anos, vítima do novo coronavírus (covid-19), na madrugada de hoje (9), no Hospital Sírio-Libanês ,em São Paulo, onde ele estava internado desde domingo (5). O enterro acontece no Cemitério do Araçá, em São Paulo, sem velório.

Vitor Sapienza era suplente e assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa entre 2017 e 2018, após a morte do ex-prefeito de Osasco e ex-deputado estadual Celso Giglio (1941-2017).“Eu era amigo pessoal do Celso, desde o tempo em que ele era prefeito de Osasco” disse, ao assumir a vaga.

Vitor Sapienza era formado em economia e ciências contábeis pela PUC de São Paulo. Em 1962, ingressou na carreira de agente fiscal de rendas do Estado.

Foi delegado regional tributário da Grande São Paulo (1971-77 e 1983-86) e conselheiro, presidente e secretário da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (1985-88). Elegeu-se deputado estadual pela primeira vez em 1987. Depois, foi reeleito ou assumiu como suplente mais sete vezes.

Presidiu a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no biênio de 1993-95. Foi governador interino em 1994 e líder do PPS de 1999 a 2001.