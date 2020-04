Coronavírus mata médico que atendia em UBS de Barueri

O médico Paulo Gonzales, de 60 anos, morreu no domingo (26), vítima do novo coronavírus (covid-19). Ele atuava como clínico geral na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Audir, em Barueri.

O médico, que fazia parte do quadro de funcionários da rede pública de saúde de Barueri há 30 anos, estava internado em um hospital em Campinas, não resistiu às complicações da doença e morreu no domingo. O clínico geral morava na cidade de São Paulo, onde o óbito será computado.

Nas redes sociais, amigos e familiares se despediram de Paulo. “Mais um amigo de trabalho de muitos anos… A Saúde está de luto com tantos funcionários indo embora vítima desta doença maldita. Dr. Paulo Gonzales, vá em paz e que Deus console sua família… Meu Deus que tristeza, todos os dias um amigo…Tenha piedade de nós senhor”, lamentou Nancy Gimenez, que trabalhou com o médico.

Publicidade

“O que me resta é pedir a Deus que conforte a família de mais um profissional da saúde que se foi tentando salvar vidas”, escreveu uma mulher. “Acabamos de perder mais um excelente profissional e ser humano para o covid-19. Dr. Paulo Gonzales, clínico da UBS Audir. Só tristeza”, disse uma servidora.

“Dr.Paulo Gonzales nos deixou. Mais uma vítima do Covid. O Dr. Paulo foi um dos médicos que me acolhia no pronto socorro na época que eu era aluno da faculdade de Medicina, e me ensinava os princípios básicos de cirurgia. Depois que eu me formei médico, começamos a trabalhar juntos, e assim fizemos plantões às quartas feiras e domingos por 8 anos juntos. […] Com certeza morreu fazendo o que mais gostava, que era cuidar dos outros… Muito obrigado Paulo! Nunca me esquecerei de você, meu amigo!”, escreveu outro amigo de Paulo.