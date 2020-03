Coronavírus | Poupatempo vai reduzir até 70% dos atendimentos presenciais

Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Poupatempo anunciou que vai reduzir em até 70% os atendimentos presenciais nas 76 unidades do Estado a partir da segunda-feira (23). Os postos passarão a priorizar apenas os serviços presenciais essenciais, como a segunda via de RG, renovação de CNH e a primeira via de RG para menor.

Como opção, o cidadão terá mais de 40 serviços digitais, realizados por meio do portal do Poupatempo, que podem ser solicitados sem sair de casa, pelo computador ou celular.

Durante as etapas do agendamento para os serviços obrigatórios de forma presencial, o cidadão contará com a ajuda da inteligência artificial. O processo poderá feito pelo assistente virtual do Poupatempo, o “Poupinha”.

Por questões de segurança, todos os totens de autoatendimento dos postos serão desabilitados. O Poupatempo orienta que mesmo com a confirmação do agendamento, a população faça uma avaliação da necessidade do atendimento e que não leve acompanhante ao posto.

Seguindo as recomendações do governo do estado, as medidas preventivas foram reforçadas em todas as unidades, como a limpeza das instalações, dos equipamentos utilizados, bem como a intensificação dos cuidados básicos de higienização das mãos e a disponibilização de álcool gel, tanto para os cidadãos quanto para os funcionários.

Agendamento de serviços no Poupatempo:

Para marcar dia e horário para ser atendido, além de consultar informações, endereços e horários de funcionamento dos postos, acesse os seguintes canais de atendimento:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br;

Poupinha: assistente virtual disponível no canto inferior direito da tela do portal do Poupatempo;

Aplicativo no celular: SP Serviços;

Atendimento eletrônico: Agendamento e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, 7 dias por semana: de telefone fixo: (11) 4135-9700 – Capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 – demais municípios do estado de SP, de celular: (11) 4135-9700 – todos os municípios do estado de SP.