Coronavírus | Prefeitura de Cotia anuncia suspensão de aulas e eventos

Neste sábado (14/03), a Prefeitura de Cotia anunciou novas medidas preventivas ao Coronavírus (Covid-19) no município.

Além do cancelamento de diversos eventos municipais que estavam programados para os próximos dias e que foram cancelados na sexta-feira (13/03), a partir do dia 16/03, as aulas na rede municipal começam a ser suspensas de forma gradativa para que as famílias se organizem em relação à suspensão total das aulas, a partir do dia 23/03.

A decisão foi tomada em função do crescente número de casos confirmados de Coronavírus no Estado de São Paulo e em todo o Brasil.

Em Cotia, 23 casos foram notificados como suspeitos, desde o dia 28 de fevereiro, até às 11h30 de sexta-feira (28/03). De acordo com a Vigilância Epidemiológica, dos 23 casos notificados, sete foram descartados e 16 seguem aguardando o resultado do exame.

Novas medidas de prevenção ao novo coronavírus (covid-19) anunciadas neste sábado (14) pela Prefeitura de Cotia:

Aulas na Rede Municipal: suspensas gradativamente entre 16 e 20 de março. Aulas suspensas totalmente a partir de 23/03.

Eventos em geral:

Aniversário de Cotia, Festa do Peão de Cotia e Romaria de Caucaia serão suspensos. Eventos públicos e particulares devem ser suspensos.

Atividades sociais e esportivas:

Estão suspensas as atividades promovidas pelo município, incluindo as voltadas para a terceira idade.

Profissionais de saúde:

Férias de médicos, enfermeiros e demais profissionais que atuam na rede municipal estão suspensas.

Eventos municipais que foram suspensos no dia 13/03: Eleição do Conselho Municipal da Mulher e posse (13/03), Aulão Inaugural do Cursinho Pré-vestibular em Caucaia e Cotia (15/03) e aulas do cursinho, Campeonato de Karatê (15/03), Jogos da 1ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol (15, 22 e 29/03), Chinelo é Trave (estreia 21/03), Cotia Car Fest (22/03), Caminhada Somos Tod@s (28 e 29/03) Cotia e Caucaia, Ladeira Abaixo passeio de carrinho de rolimã (29/03), Batalha de Trio (1/04).

Oportuno reforçar cuidados com a higiene e etiqueta respiratória:

• Cobrir a boca e nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e descartar o lenço usado no lixo;

• Caso não tenha disponível lenço descartável, tossir ou espirrar no antebraço e não em suas mãos, que são importantes veículos de contaminação;

• Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar;

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos;

• Usar máscara cirúrgica se estiver com coriza ou tosse.

Além disso, importante evitar locais com aglomeração, ambientes fechados, mantenha distância de pessoas tossindo ou espirrando, com febre, a Secretaria de Saúde também não recomenda viagens para o exterior.