Coronavírus | Prefeitura de Cotia decreta Estado de Emergência; gestantes ou servidores com mais de 60 anos terão licença compulsória

Nesta segunda-feira (16), a Prefeitura de Cotia divulgou o decreto de Estado de Emergência na Saúde Pública do Município. Também foi criado o Programa Emergencial de Enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19) – Decreto 8682/2020.

A administração municipal afirma que a medida foi tomada para garantir a aquisição bens, serviços e insumos de saúde para atender a demanda de enfrentamento do coronavírus em Cotia.

Em outro documento, o Decreto 8683/2020, a Prefeitura de Cotia suspende todos os eventos públicos que tenham previsão de mais de 200 participantes, bem como toda a programação municipal com atividades culturais, sociais e esportivas, aulas na rede municipal e eventos particulares como a Festa do Peão de Cotia e a Romaria de Caucaia do Alto [veja abaixo].

Publicidade

O Decreto 8683/2020 trata sobre a concessão de licença compulsória de 14 dias, sem ônus, ao servidor municipal às gestantes e os servidores com idade superior a 60 anos (sem necessidade de indicação médica), a partir desta terça-feira (17).

Servidores que estiveram em regiões endêmicas ou que tiveram contato com quem lá esteve também poderão ter a licença sem ônus (será necessário enviar relato do seu histórico sobre a possível exposição ao vírus, descrição de sintomas, entre outros previstos no decreto).

Coronavírus: confira o que foi suspenso em Cotia

As aulas na rede municipal, entre 16 e 20/03, estão sendo interrompidas temporariamente de forma gradativa para que os pais e responsáveis pelos alunos sejam orientados e se organizem para, a partir do dia 23/03, não enviarem mais os filhos para a escola, já que as aulas estarão totalmente suspensas.

Foram suspensos também todos os eventos públicos municipais que aconteceriam nos próximos dias como Jogos da 1ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol (15, 22 e 29/03), Chinelo é Trave (estreia 21/03), Cotia Car Fest (22/03), as atividades no Parque Miguel Mirizola, em parceria com o Instituto ComViver e a 1ª edição da Jornada do Patrimônio Cultural do Município com uma ‘Visita Espontânea Monitorada à Barragem da Graça|Reserva Florestal do Morro Grande/Estação de Tratamento de Água (ETA) do Morro Grande’ (21 de março), oficinas culturais e aulas esportivas (Centro Cultural de Caucaia do Alto e Cesep), programação do Ponto MIS – Mostra de Cinema ‘Sofia Coppola’ (dias 20 e 27 de março, na Biblioteca Batista Cepelos), Caminhada Somos Tod@s (28 e 29/03) Cotia e Caucaia, Ladeira Abaixo passeio de carrinho de rolimã (29/03), Batalha de Trio (1/04), bem como as festividades dos 164 anos de Cotia.

Todas as atividades voltadas para a Terceira Idade também foram interrompidas, bem como as atividades do Projeto Emagrecer Certo, os cursos de capacitação oferecidos nos CRAS’s, os projetos da Secretaria da Mulher como Homem Com Ciência, Roda de Mulheres Independentes e todos os eventos em alusão ao Mês da Mulher que estavam programados para o mês de março.

No mês de abril também não acontecerá a inscrição e a Campanha de Castração e Microchipagem Gratuita de Cães e Gatos. As Feiras Livres da cidade também serão suspensas, a partir desta semana.

Entre os eventos privados, estão suspensos a Festa do Peão de Cotia e a Romaria de Caucaia do Alto.

A Prefeitura também suspendeu as férias de médicos, enfermeiros e demais profissionais que atuam na rede municipal de saúde.

Em Cotia, 41 casos foram notificados como suspeitos, desde o dia 28 de fevereiro, até às 11h de segunda-feira (16/03). De acordo com a Vigilância Epidemiológica, dos 41 casos notificados, 9 (nove) foram descartados, 25 seguem aguardando o resultado do exame e não há caso confirmado no município. Sete dos 41 casos notificados em Cotia são de pessoas de outros municípios.

Oportuno reforçar aos moradores os cuidados com a higiene e etiqueta respiratória:

• Cobrir a boca e nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e descartar o lenço usado no lixo;

• Caso não tenha disponível lenço descartável, tossir ou espirrar no antebraço e não em suas mãos, que são importantes veículos de contaminação;

• Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar;

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos;

• Usar máscara cirúrgica se estiver com coriza ou tosse.

Além disso, importante evitar locais com aglomeração, ambientes fechados. Mantenha distância de pessoas tossindo ou espirrando, com febre. A Secretaria de Saúde também não recomenda viagens para o exterior.