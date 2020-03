Coronavírus: Prefeitura de Cotia também suspende eventos municipais

A Prefeitura de Cotia anunciou, nesta sexta-feira (15), a suspensão de todos os eventos municipais programados para os próximos dias. Esta é a segunda cidade da região a adotar este tipo de medida, sendo Barueri a primeira.

Não há caso confirmado de coronavírus (covid-19) no município, mas a gestão municipal adotou a medida como forma de evitar aglomeração de pessoas em eventos públicos e minimizar o possível risco de contaminação pela doença.

Entre os eventos suspensos estão a eleição do Conselho Municipal da Mulher e posse (13/03); o aulão inaugural do cursinho pré-vestibular em Caucaia e Cotia (15/03) e aulas do cursinho; Campeonato de Karatê (15/03); os jogos da 1ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol (15, 22 e 29/03); Chinelo é Trave (estreia 21/03); Cotia Car Fest (22/03); Caminhada Somos Tod@s (28 e 29/03) Cotia e Caucaia, Ladeira Abaixo passeio de carrinho de rolimã (29/03), Batalha de Trio (1/04).

O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Franco, acompanhado pelo Secretário de Saúde, Magno Sauter. “Em relação aos eventos particulares, vamos aguardar o desenrolar da situação epidemiológica da doença, para sabermos se tomaremos alguma medida. Estamos atentos e acompanhando de perto, diariamente, a situação na cidade, no estado e no país”, disse Rogério Franco.

Em relação às aulas, o prefeito afirmou que, por hora, estão mantidas, mas que os diretores estão sendo orientados a comunicarem a Vigilância Epidemiológica caso identifiquem síndrome gripal na escola. “Importante deixar claro aos pais que não mandem para a escola as crianças que apresentarem sintomas gripais”, destacou Sauter.