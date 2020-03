Coronavírus | Prefeitura de Osasco adia reforma do Pronto Socorro do Helena Maria

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou, em vídeo na noite desta terça-feira (17), o adiamento da reforma do Pronto Socorro Osmar Mesquita, no Jardim Helena Maria, que estava previsto para ter início no começo de abril. A decisão visa que a rede municipal de Saúde opere em capacidade máxima para combater a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Isso [o início da reforma do PS Osmar Mesquita no começo de abril] não acontecerá”, afirmou Rogério Lins. “Temos uma reforma estrutural preparada. É um equipamento que necessita de modernizações, para atender melhor, mas não vamos fazer isso nesse momento, não é prudente. [Durante a pandemia do coronavírus] ele precisa estar funcionando com 100% da sua capacidade”, completou o prefeito.

O possível início da reforma em abril havia gerado críticas nas redes sociais durante esta terça, inclusive do vereador Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (Republicanos), um dos prováveis adversários de Lins na disputa pela Prefeitura de Osasco nas eleições municipais de outubro.

Segundo o último boletim diário da Prefeitura, emitido na noite desta terça-feira (17), Osasco tem hoje 46 casos suspeitos do novo coronavírus e ainda não há nenhum confirmado. As aulas na rede municipal estão sendo suspensas gradualmente e, a partir de segunda-feira (23), serão totalmente interrompidas, inclusive nas creches, por tempo indeterminado. Diversos eventos foram cancelados no município, entre outras ações. “O momento agora é a preservação da saúde, é a prevenção”, declarou o prefeito.

A administração municipal declarou situação de emergência para o enfrentamento da pandemia.