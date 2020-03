Coronavírus | Prefeitura vai antecipar 13º dos servidores em Santana de Parnaíba

Na noite desta quarta-feira (18), o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, anunciou uma série de ações de combate à proliferação do novo coronavírus (covid-19) no município e a antecipação do pagamento do 13º salário para amenizar o impacto da crise econômica gerada pela pandemia nos servidores.

O prefeito orientou que os beneficiados tenham cuidado no uso do dinheiro em meio à crise da pandemia. “Tenha esse dinheiro guardado para eventual necessidade sua e da sua família”, orientou Elvis Cezar.

Entre as medidas de combate à doença estão a orientação para que as igrejas e templos não realizem cultos e missas, as suspensões das feiras livres e das consultas de otorrinolaringologia e oftalmologia na rede municipal de Saúde e a renovação de receitas médicas de pacientes com mais de 60 anos poderão ser feitos por parentes mediante a apresentação de documentos.

Além disso, 48 leitos de atendimento a possível pacientes contaminados pelo coronavírus serão criados para atendimento de emergências no Bairro Fernão Dias na antiga Casa do Idoso.

De acordo com o prefeito, a cidade tem hoje quatro pacientes intubados em decorrência da doença, sendo dois na UPA e dois no Hospital Santana.

Confira as novas medidas de enfrentamento ao coronavírus anunciadas pelo prefeito de Santana de Parnaíba na noite desta quarta-feira (18).

– Prefeitura fará adiantamento do 13° para os funcionários da prefeitura.

– 48 leitos serão criados para atendimento de emergências no Bairro Fernão Dias na antiga Casa do Idoso.

– Cidade tem 4 pacientes intubados, sendo 2 na UPA e 2 no Hospital Santana.

– O país todo está com problemas para identificação dos casos de Covid-19 por conta da pouca oferta de testes.

– Suspensão das atividades de todas academias e shoppings.

– Telefones da Vigilância Epidemiológica 94398-5251 97513-9238 97523-8295

– Criação de aplicativo para auxílio nas dúvidas ao COVID-19

– Orientação para que as igrejas e templos não realizem cultos e missas.

– Só será permitido 1 acompanhante por paciente.

– Contratação de leitos de UTI em hospitais particulares, através do CIOESTE e também pelo orçamento da prefeitura.

– Os medicamentos de uso contínuo poderão ser retirados para os proximos 90 dias nas farmácias das unidades básicas de saúde. E a validade das receitas de 6 meses passará para 9 meses.

– Renovação de receitas médicas de pacientes com mais de 60 anos poderão ser feitos por parentes mediante a apresentação de documentos.

– A empresa SPX estará funcionando 24 horas por dia e todos os dias da semana para realizar os exames de tomografia nos casos suspeitos.

– As feiras livres não serão mais realizadas e estão suspensas por tempo indeterminado.

– Os ônibus serão desinfetados ao fim de cada viagem e deverão ter álcool em gel em todas as roletas.

– Os servidores da educação estarão dispensados de suas atividades através de férias coletivas a partir da próxima semana.

– Estão suspensas as consultas de otorrinolaringologia e oftalmologia, os exames oftalmológicos.

– Exames de sangue de rotina estão suspensos, permitido apenas para gestantes e no alto risco. As guias estarão valendo futuramente mesmo fora de prazo.