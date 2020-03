Coronavírus | Shopping Tamboré terá novo horário de funcionamento a partir desta quarta (18)

Com a pandemia do novo coronavírus (covid-19), que cresce no país e no mundo, o Shopping Tamboré terá novo horário de funcionamento, de segunda a sábado das 12h às 20h, anunciou na noite desta terça-feira (17), a brMalls, gestora do empreendimento.

Confira nota oficial:

Em colaboração com os esforços no Brasil e em nossa cidade de prevenção ao COVID-19, a partir desta quarta-feira, 18/03, até o dia 01/4, os Shoppings VillaLobos, Tamboré, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Jardim Sul e São Bernardo Plaza irão operar em horário reduzido. Confira como ficará:

De segunda a sábado, das 12h às 20h.

Domingos e feriados: Praça de Alimentação, das 12h às 20h, e demais lojas, das 14h às 20h.

Durante o funcionamento do shopping, os clientes poderão utilizar o Delivery Center para receberem em casa as compras realizadas pela internet.

Essas novas decisões vêm reforçar as iniciativas de prevenção que os shopping brMalls já têm adotado, conforme abaixo:

Oferecemos novos pontos de álcool gel nos principais corredores de acesso ao shopping, banheiros e praça de alimentação;

Aumentamos a distância entre cadeiras na praça de alimentação e restaurantes;

Recomendamos o uso de álcool gel pelos manobristas do valet antes e depois de cada atendimento;

Reforçamos os procedimentos de limpeza e descontaminação de banheiros e praças de alimentação (mesas, balcões, bandejas e utensílios);

Reforçamos a checagem frequente dos condicionadores de ar e exaustores para limpeza;

Disponibilizamos orientações para o público para prevenção e combate ao novo Coronavírus nas mídias digitais internas dos shoppings e em folhetos explicativos no SAC.

A partir de 02/04, o funcionamento dos shoppings voltará ao horário habitual.