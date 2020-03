Coronavírus | Shopping Tamboré vai funcionar com lojas e quiosques fechados

O Shopping Tamboré, em Barueri, informou, na noite desta quarta-feira (18), que vai operar com as lojas fechadas até o dia 30 de abril. É o segundo shopping da região a anunciar esse tipo medida, recomendada pelo governo do estado, sendo o SuperShopping de Osasco o primeiro.

A gestora do empreendimento havia divulgado na terça-feira, que o shopping teria novo horário de funcionamento. No entanto, um novo comunicado foi postado na página oficial do shopping no Facebook, nesta quarta. “Para colaborar com o combate ao novo Coronavírus e pelo bem-estar dos nossos clientes, o Shopping Tamboré vai operar com suas lojas e quiosques fechados até 30/04”.

Durante esse período, lojas, quiosques e a praça de alimentação permanecerão fechados. De acordo com a nota, apenas o Carrefour do shopping vai funcionar, das 8h às 23h.

Como alternativa, o shopping orienta aos clientes que realizem compras por aplicativos que fazem entregas pelo operador logístico Delivery Center, como iFood, Rappi e Uber Eats. “Esta operação estará disponível das 10h às 22h, de segunda a sábado, e aos domingos e feriados das 10h às 20h”, diz o comunicado.