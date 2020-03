Coronavírus | Shoppings de Osasco e região devem renegociar aluguel com empresas de alimentação

Durante a semana, o SinHoRes – Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco – Alphaville e Região, enviou ofício a todos os shoppings centers da região solicitando a renegociação dos aluguéis, especialmente das empresas de alimentação. Além disso, solicitava que os estabelecimentos pudessem operar na modalidade delivery, com portas fechadas e sem atendimento ao público, mas realizando entregas.

De acordo com o presidente do SinHoRes, Edson Pinto, os shoppings estão acatando as medidas. “Será um período difícil para os negócios e os setores de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo estão sendo afetados drasticamente. Estamos buscando medidas que amortizem, pelo menos um pouco, os impactos que os empresários da região sentirão”, afirmou.

O SinHoRes atende as cidades de Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus.