Coronavírus | Sindicato pede afastamento dos funcionários das metalúrgicas de Osasco e região

Nesta sexta-feira (20), o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região enviou um ofício às empresas metalúrgicas da região solicitando o afastamento imediato dos funcionários, como uma maneira de evitar a proliferação do novo coronavírus (covid-19) nas empresas.

“Nesses momentos de crise sanitária, as empresas devem ter como prioridade a saúde e bem-estar social dos trabalhadores e, consequentemente, de toda população”, disse o presidente da entidade, Jorge Nazareno.

A cobrança para que as empresas realizem ações coletivas para proteger os funcionários começou logo após o surgimento dos primeiros casos do covid-19 no Brasil. De acordo com o sindicato, a exigência se intensificou na terça-feira (17), quando o primeiro caso suspeito numa das fábricas da região foi notificado.

Na quinta-feira, o sindicato recebeu a notificação do segundo caso suspeito. “É dever de todos tentar impedir o avanço ainda maior do coronavírus”, afirmou Jorge Nazareno.

Como uma maneira de contribuir para que o pedido seja acatado pelas metalúrgicas, o sindicato se colocou à disposição para abrir negociações quanto à concessão de férias coletivas, licença remunerada e/ou banco de horas.