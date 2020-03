Coronavírus | Vereadora de Osasco quer que mercados controlem vendas para que não falte mantimentos

Em Osasco, a vereadora Dra Régia (PDT) divulgou carta aberta recomendando uma série de medidas de enfrentamento à crise da pandemia do novo coronavírus (covid-19) à Prefeitura. Entre elas, que o comércio seja orientado a controlar a venda de mantimentos, para evitar que haja falta de alimentos para todos em breve.

Os mercados de Osasco e região têm recebido uma verdadeira corrida às compras nos últimos dias de pessoas que querem estocar alimentos e mantimentos para o período de quarentena provocado pela pandemia, o que pode levar à falta de estoque nos próximos dias.

A parlamentar osasquense também pede que a Prefeitura prorrogue o prazo para pagamento do IPTU, remaneje recursos de outras áreas para a Saúde e ofereça merenda às crianças de famílias carentes mesmo com as unidades de ensino fechadas.

Publicidade

O número de casos suspeitos do novo coronavírus (covid-19) notificados em Osasco chegou a 91, segundo boletim diário divulgado pela Prefeitura na noite desta quarta-feira (18). Entre eles, 65 estão em análise laboratorial e 26 foram descartados por critério laboratorial. No levantamento anterior, divulgado na noite de terça, eram 46 casos suspeitos. Ou seja, o número subiu 97,8%.

Além disso, quatro casos de moradores de Osasco com coronavírus foram “potencialmente confirmados”, segundo o prefeito Rogério Lins. “Foram confirmados por meio da realização de exames em rede particular e aguardam a contraprova do Instituto Adolfo Lutz”.

“Esses casos estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde de Osasco e as pessoas estão em isolamento domiciliar e com boas condições clínicas de saúde”, diz a Prefeitura.