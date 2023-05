Corpo de Bombeiros mobiliza mais de 60 homens para combater incêndio em loja no Centro de Barueri

O Corpo de Bombeiros mobilizou 62 homens e 18 viaturas para extinguir o incêndio que atingiu uma loja de variedades, no Centro de Barueri, na noite desta quarta-feira (2). A informação foi confirmada pela corporação aos jornalistas que compareceram ao local.

No endereço, Avenida Vinte e Seis de Março, 277, funcionava a loja SuperBig, que foi completamente destruída pelo fogo. As chamas se alastraram rapidamente pela edificação comercial e pode ser vista de diversos bairros de Barueri.

Nas redes sociais, circulam vídeos gravados por pessoas que passavam pelo local e se assustaram com a proporção do incêndio e fumaça.

Além do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 20h26, prestam apoio à ocorrência a Defesa Civil e Guarda Civil Municipal de Barueri.

As vias do entorno foram isoladas, o que gerou leve transtorno no trânsito local.

Ainda não há informações sobre vítimas e as possíveis causas do fogo.