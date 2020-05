O corpo de um jovem de 15 anos, morador de Itapevi, foi encontrado com um fio enrolado no pescoço em uma área rural de São Roque. A identificação foi feita pela família na quarta-feira (6).

O garoto havia saído de casa, em Itapevi, no sábado (2) e estava desaparecido desde então. Ele tinha envolvimento com tráfico de drogas. O caso é investigado pela polícia. (Com informações do G1).