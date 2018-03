Corpo de menino levado por enxurrada na zona Leste pode ter sido encontrado em Pirapora

O menino Mateus, levado pela enxurrada da chuva da última segunda-feira, 26, na região da Vila Matilde, pode ter sido encontradona tarde de hoje, 28, em Pirapora do Bom Jesus, na região Oeste da Grande São Paulo. O garoto tentava pegar uma bola de futebol no quintal de casa, na Zona Leste da Capital, quando foi arrastado pelas águas nas proximidades da rua Leopoldo de Freitas e caiu no córrego Parque Rincão.

As buscas iniciaram-se ainda na segunda-feira. O córrego deságua no piscinão do Aricanduva e 11 equipes se envolveram na procura, incluindo unidades de suporte avançado e botes salva-vidas. A área de busca foi ampliada para Osasco e a seguir para todo o trajeto do Rio Tietê. Ele foi localizado a cerca de 60 km do local de onde foi arrastado, na barragem do município de Pirapora do Bom Jesus.

As informações foram transmitidas ao vivo pelo programa Brasil Urgente, na Band, mas não há até o momento confirmação oficial de que se trata do menino. Segundo informações dos homens do corpo de bombeiros que trabalham no resgate, no entanto, todas as indicações do modo como ele estava vestido e características físicas apontam para uma grande a probabilidade de tratar-se do garoto desaparecido na Zona Leste.