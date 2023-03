Corpo de motorista de app é encontrado ao lado de bilhete: “vai abusar de menina no inferno”

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um veículo, ao lado de um bilhete supostamente deixado pelo autor do homicídio, na manhã desta quinta-feira (23). O caso aconteceu no município de Sorriso, na região norte do Mato Grosso.

Populares que passavam próximo ao local acionaram a Polícia Militar ao perceber que havia um corpo dentro do carro. O homem tinha várias perfurações pelo corpo, que teriam sido causadas por arma de fogo.

Ao lado do corpo havia um bilhete: “Motivo da morte: ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele. Agora vai abusar de menina de menor no inferno”.

Segundo a polícia, o homem, que não teve a identidade divulgada, trabalhava como motorista de aplicativo e teria feito a última corrida por volta das 1h. O caso será investigado.