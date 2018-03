Corpo de osasquense desaparecido na Irlanda é encontrado no subúrbio de Dublin

O corpo do osasquense Caique Trindade de Oliveira, de 24 anos, foi encontrado em Dublin, na Irlanda, na noite desta segunda-feira (26). O jovem estava desaparecido desde 6 de fevereiro.

De acordo com o jornal “The Irish Times”, o corpo do estudante brasileiro foi encontrado pela polícia no Corkagh Park, um parque localizado em Clondalkin, no subúrbio de Dublin. A causa da morte não foi divulgada.

“Com muita dor no coração, hoje tive a confirmação que nenhuma mãe gostaria de ter. Meu Caique não está mais entre nós. Assim é a vida, todos sabemos que um dia é esse o nosso fim e o dos que mais amamos. Ninguém está preparado para tamanha dor”, escreveu Valclecia Trindade, mãe do jovem, que viajou à Irlanda no último dia 8 e acompanhou as investigações.

Caique participava de um programa de intercâmbio com a duração de 6 meses de estudo e outros 2 de férias. De acordo com sua mãe, o jovem saiu de casa no dia 6 e não retornou. Sua carteira foi encontrada no dia seguinte em um mercado próximo a casa que estava morando.

PDT Osasco emite nota de pesar

Valclecia Trindade, mãe de Caíque, é militante do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Osasco e diretora do Sindicato dos Têxteis e da Força Sindical. O diretório osasquense da sigla, através de seu presidente, o ex-prefeito Jorge Lapas, e do presidente do PDT Sindical, Milton Cavalo, que é também sindicalista dos Metalúrgicos de Osasco, emitiu nota de pesar manifestando apoio à mãe e à família da vítima. “Uma perda inexplicável de um rapaz no auge da sua juventude”, diz parte da nota.