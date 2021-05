Corpo de rapaz que estava desaparecido em Itapevi é encontrado

O corpo de Kleber Donizete de Oliveira, morador do Parque Suburbano, em Itapevi, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Quatro Encruzilhadas. Ele estava desaparecido desde domingo (2), quando disse que iria até a casa da namorada, no Ambuitá.

publicidade

O último contato de Kleber foi no domingo, por volta das 20h, quando mandou uma mensagem via WhatsApp para um amigo. “Tô chegando aqui na casa da Isabela [namorada], demorou viado? Qualquer coisa que acontecer…”, disse Kleber. “Como assim?”, questionou o amigo. “Eu e Isabela tinha combinado de não se ver hoje, mas… Eu nem deixei meu cartão com ela, mas mesmo assim tô indo ver o que ele quer. Só que ele é maldoso, vai saber o que ele quer…”, continuou Kleber nas mensagens enviadas ao amigo.

Ainda na conversa, Kleber demonstra medo. Ele disse que deixaria o seu carro em uma rua já para conseguir fugir, caso precisasse. O carro dele foi encontrado nesta terça-feira (4) com o porta-malas aberto. A GCM esteve na residência da namorada de Kleber, com auxílio do CANIL, para fazer buscas, mas não encontraram pistas.

publicidade

No final desta terça-feira (4), amigos se reuniram para procurar por Kleber. O corpo dele foi encontrado na manhã desta quarta-feira (5), depois do Sítio Borges, já no bairro Quatro Encruzilhadas. O caso é investigado pela Polícia Civil de Itapevi.

CRUELDADE// GCM de Itapevi resgata menina autista de 6 anos que sofria maus tratos do pai