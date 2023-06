Corpo do administrador da página ‘Carros de Baiano’ é sepultado em Osasco

O corpo do administrador da famosa página no Instagram “Carros de Baiano” Diego Henrique Barbosa, de 37 anos, foi enterrado no cemitério Santo Antônio, em Osasco. Ele foi executado com ao menos oito tiros, no bairro São Domingos, em Pirituba, zona norte de São Paulo, na última sexta-feira (2).

O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento. Nas imagens, é possível ver quando Diego sai da casa da companheira, por volta das 11h, na rua Martins Teotônio, e é surpreendido pelo atirador, que aparece dentro de um veículo, abre a porta e dispara na vítima.

Diego chegou a ser socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime foi registrado no 33º DP, onde as equipes trabalham para identificar, localizar e prender os responsáveis pela execução.

Na página “Carros de Baiano”, que tinha mais de 1,2 milhão de seguidores, o influenciador compartilhava vídeos e fotos de veículos modificados. O perfil no Instagram era conhecido por fazer rifas de veículos e piada com modificações inusitadas, o que o fez receber diversas críticas e reclamações.

Com informações do “Brasil Urgente”, da Band