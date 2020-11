Após uma denúncia, a polícia encontrou o corpo de uma mulher em estágio avançado de decomposição na rua Nova Granada, em Jandira, na noite de terça-feira (3).

publicidade

A polícia trabalha na identificação do corpo, que foi encaminhado ao IML para exames necroscópicos, para a investigação da causa da morte. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Jandira. (Com informações do portal R7).