Corpo encontrado esquartejado no rio em Itapevi é de adolescente de 14 anos

O corpo encontrado esquartejado em Itapevi é de uma adolescente de 14 anos. A mãe reconheceu o corpo de Tauane Fontes Vicente nesta terça, 19, no IML de Osasco.

O reconhecimento se deu pela camisa xadrez azul e o sutiã preto que Tauane usava quando desapareceu no último dia 6, segundo o jornal Itapevi Agora.

Na segunda-feira, 18, policiais encontraram o tronco com cabeça de uma mulher, amordaçada e com um pano envolto na região do pescoço, na casa no Jardim Dona Elvira.

Antes, no fim de semana, foram localizadas partes de uma perna no rio Barueri Mirim, no Jardim Vitápolis, próximo ao imóvel onde o tronco da vítima foi encontrado.

A polícia prossegue com as investigações em busca do autor deste crime que chocou Itapevi.