Corpos encontrados em Itapevi são de 2 jovens, não de namorada e sogro de Kleber Donizete

Foram identificaram os dois corpos encontrados carbonizados na última sexta-feira (21), em Itapevi. São de Davi Rodrigues, de 23 anos, e Bruno Cecílio, de 18 anos, moradores do bairro Monte Serrat, que estavam desaparecidos desde quinta-feira (20).

Segundo informações do portal de notícias local BPI, os familiares das vítimas estiveram no Instituto Médico Legal de Osasco, onde os corpos foram levados, e fizeram o reconhecimento. Bruno e Davi foram enterrados nesta terça-feira (25), em Itapevi.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime, autores e se o caso tem ligação com a morte de Kleber Donizete, que foi encontrado morto após ficar três dias desaparecido. A principal suspeita é de que o sogro, Edmilson tenha sido o autor do crime, mas ele ainda continua desaparecido.

Uma reportagem exibida pela Record TV mostrou que os dois corpos encontrados poderiam ser da namorada de Kleber, Isabella, e do pai dela. No entanto, Isabella e a mãe, Flávia, compareceram na delegacia de Itapevi para prestar depoimento.

À polícia, as duas teriam informado que apenas Edmilson está envolvido com a morte do rapaz. Ambos os casos são investigados pela delegacia de Itapevi.