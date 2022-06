Corpus Christi é celebrado em Itapevi com tapetes, missas e procissões

Nesta quinta-feira (16), feriado nacional de Corpus Christi, diversas paróquias em Itapevi farão a tradicional montagem dos tapetes coloridos, procissões e missas. Já na sexta-feira (17), será ponto facultativo nas repartições públicas e funcionarão apenas os serviços essenciais.

Hoje, com os eventos de Corpus Christi, o trânsito em alguns pontos da cidade terá interdições totais ou parciais, bloqueios temporários e desvios. Agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) vão acompanhar as ações e orientar os motoristas sobre as rotas alternativas.

Interdição do trânsito no Centro de Itapevi

Para montagem dos tapetes e procissão, algumas vias da região central foram interditadas desde às 22h desta quarta-feira (15), sendo: Rua Joaquim Nunes, partir da Praça Carlos de Castro, Leopoldina de Camargo, Escolástica Chaluppe, Pedro Luiz Garcia, Kurt Boettcher e Lazara Siqueira até a Avenida Luiz Manfrinato. Elas devem ser liberadas às 20h desta quinta.

Confira a programação de Corpus Christi nas Paróquias de Itapevi:

São Judas Tadeu – Centro (Praça Padre Romeu Mecca, 1 – Centro)

Confecção de Tapetes: A partir das 6h /

Santa Missa: Dia 16 de junho / Horário: 15h – em seguida procissão pelas ruas centrais

Cristo Rei – Vila Nova Itapevi (Rua Geraldo Vasques, 1 – Jardim Nova Itapevi)

Confecção de Tapetes: A partir das 6h /

Santa Missa: Dia 16 de junho / Horário: 16h – procissão na sequência pelas ruas da região

Nossa Senhora Aparecida – Amador Bueno (Rua Mario Antonio de Oliveira 50 – Amador Bueno)

Confecção de Tapetes: A partir das 7h /

Santa Missa: Dia 16 de junho / Horário: 16h – procissão em torno da Praça de Amador Bueno

São José – Cohab (Rua Lázaro Toledo de Queiroz, 13 A – Cohab Setor D)

Confecção de Tapetes: A partir das 5h30 /

Santa Missa: Dia 16 de junho / Horário: 15h – procissão pelas adjacências com o Santíssimo Sacramento

Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças – Vila Dr. Cardoso

Confecção de Tapetes: A partir das 6h /

Santa Missa: Dia 16 de Junho /

Horário: 15h – carreata até as 17h da Capela Santa Terezinha até a pista de skate no Cardoso/ procissão da pista de skate até a Paróquia